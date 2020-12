Pazienza: "Milan rivelazione del campionato. Pioli sta facendo un lavoro importantissimo"

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb' l'ex centrocampista Michele Pazienza ha parlato delle favorite per lo scudetto. Queste le sue parole: “In questo momento vedo l’Inter in vantaggio anche per l’eliminazione dalle coppe europee. La Juve potrebbe essere penalizzata dal fatto che sta dando vita a un nuovo ciclo e che è ancora pienamente nel percorso della Champions League. Il Milan è la rivelazione del campionato. È una squadra molto giovane, con un progetto importante ma in una fase iniziale e non mi aspettavo potesse avere risultati sin da subito. Ho grande stima di Pioli, sta facendo un lavoro importantissimo”.