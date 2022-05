Pazzini: "Zlatan è un campione, Giroud si muove con intelligenza"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giampaolo Pazzini, ex calciatore del Milan, ha parlato al Corriere dello Sport, oggi in edicola, e si è espresso sugli attaccanti del Milan. Su Zlatan Ibrahimovic ha detto: "E' un campione, uno dei più grandi attaccanti in circolazione. Per la mentalità che ha e per come sa essere decisivo, mi aspettavo che non avrebbe mollato tanto presto". Pazzini, poi, ha riservato parole di apprezzamento anche per Olivier Giroud: "Guarda come sono posizionati i compagni e gli avversari, poi si sposta di conseguenza. E’ un attaccante molto intelligente e osservandolo si capisce perché in carriera ha vinto molto".