Pecci: "Buongiorno non è Nesta né Maldini, ma è molto affidabile"

E' intervenuto così l'ex regista del Torino, Eraldo Pecci ai microfono di Radio Kiss Kiss, parlando del nuovo difensore del Napoli Alessandro Buongiorno, tra gli obiettivi della difesa rossonera nella passata stagione. Queste le sue parole:

"Buongiorno è un difensore di sicuro affidamento, speriamo che cresca ancora perché ha margini di miglioramento. Non è Nesta né Maldini, ma è molto affidabile. I giovani italiani? Se gli italiani non sono più quelli di una volta è perché ci sono troppi tatticismi in Italia, mentre all’estero lasciano liberi il talento".