Pecci "Il Milan merita il voto più alto del campionato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Eraldo Pecci ha parlato della corsa scudetto, soffermandosi poi sul Milan: "L'Inter, per esperienza e rosa, era la favorita, e forse lo è ancora, ma oggi chi sta meglio è il Milan che sta imparando anche a vincere le partite sporche e ha un calendario migliore. Se vince lo scudetto, fa un miracolo. Ma non esistono favoriti e questo è il bello. È un campionato livellato verso il basso, si gioca ogni tre giorni, nessuno riesce ad avere continuità. Ci stiamo divertendo. Oggi è il Milan la più in forma del campionato. Non ha la stessa qualità dell'Inter, ma è la squadra cresciuta di più. Ricordate com'era partita? Maignan era una incognita e si è rivelato un leader, Kjaer si è infortunato e ha scoperto Kalulu. Per me, a prescindere, meriterà il voto più alto del campionato".