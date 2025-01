Pedro Emanuel: "Conceiçao-Milan? Bella sfida per lui, può fare bene"

A scuola da Mourinho, poi una carriera da allenatore giramondo. Pedro Emanuel è stato, da calciatore, uno dei pilastri difensivi del Porto che sorprese l'Europa. Oggi, dopo aver iniziato la propria carriera da tecnico in Portogallo e aver allenato anche a Cipro, in Spagna e in Egitto, guida l'Al-Fayha, club del massimo campionato saudita. In carriera ha giocato anche con Sergio Conceiçao. Ecco le sue parole a tuttomercatoweb.com sul nuovo tecnico del Milan e su Rafael Leao:

Ha giocato con Conceicao al Porto, è l'uomo giusto per il Milan?

"Per me è stato un ottimo compagno ed è un grande amico. Oggi è un grande allenatore: le qualità che ha e le fantastiche stagioni che ha vissuto al Porto gli danno la tranquillità e gli standard di cui una squadra come il Milan ha bisogno per tornare a vincere. In sette anni al Porto, Sergio è migliorato tanto come allenatore: questo è l'obiettivo di qualsiasi tecnico, migliorare ogni giorno attraverso il proprio lavoro. Questa è una bella sfida per lui e penso che abbia aspettato una cosa del genere. Inoltre conosce bene il calcio italiano e la cultura, avendo giocato in Serie A per anni: parla la lingua, ha buoni giocatori. Ci sono tutte le condizioni perché possa lavorare bene".

Quanto è attesa in Portogallo la definitiva consacrazione di Rafael Leao?

"Tutti i portoghesi aspettano il momento in cui diventerà uno dei migliori giocatori al mondo. Ha qualità fantastiche, è un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi squadra e contro qualsiasi avversario. Deve essere più continuo: so che ha avuto qualche infortunio, ma da tifoso portoghese e suo nello specifico posso dire che non vediamo l'ora. È nell'età giusta per diventare cruciale per il Milan e anche per la nazionale: credo che aiuterà Sergio a riportare i rossoneri nelle posizioni che vogliono raggiungere. È sempre stato un grande club e lo è tuttora, deve lottare sempre per i primi posti in classifica e in questa stagione finora non è successo".