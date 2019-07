Pedullà: "Bennacer è il play che sarebbe stato Praet ma la Samp ha bloccato tutto"

Alfredo Pedullà, intervenuto su Twitter, ha parlato dell'evoluzione della trattativa per Bennacer, proiettandosi poi su Veretout: "Bennacer è il play adattato che sarebbe stato Praet, ma dopo Andersen la Samp ha bloccato tutto per i dialoghi in corso tra Ferrero e Vialli. Veretout prescinde da Bennacer. Biglia piace molto alla Fiorentina, ma bisogna lavorarci. La Roma in attesa".