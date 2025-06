Pedullà certo: "Modric gioca in Serie A anche con mezza gamba, con la sigaretta e forse la pipa"

Alfredo Pedullà, giornalista che segue da vicino le vicende di calciomercato in particolare per la rete televisiva di Sportitalia, ha commentato nel corso i un video pubblicato sulsuo canale YouTube, l'imminente approdo di Luka Modric al Milan. Un acquisto che in queste ore sta dividendo molto la piazza tra chi lo prenderebbe a occhi chiusi anche oggi a 40 anni e chi invece, pur riconoscendone l'oggettiva classe straordinaria, non vorrebbe portarsi in casa un giocatore con così tante primavere alle spalle.

In questo senso anche Pedullà ha preso una sua posizione, dicendo: "Modric, anche a 40 anni può giocare con mezza gamba in Serie A, con la sigaretta e forse anche con la pipa. E non è soltanto il campo ma anche tutto il resto: fuori dal campo è un esempio. Ha un carisma oltre al piede fatato e la personalità che mette in campo. Queste occasioni io le colgo al volo£.