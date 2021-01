Pedullà: "Ibrahimovic, Donnarumma e Romagnoli: la situazione sui rinnovi"

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, nei giorni scorsi c'è stato l'incontro tra il Milan e Mino Raiola per discutere dei rinnovi di Ibrahimovic, Donnarumma e Romagnoli. Il Milan vorrebbe rinnovare l'attaccante svedese, mentre per Gigio il club rossonero ha offerto sette milioni più bonus a stagione. Offerta che Raiola non ritiene soddisfacente, e la richiesta arriva addirittura in doppia cifra. Il Milan, essendo ormai a febbraio, sarebbe disposto a inserire una clausola a cifre alte. Stesso discorso per Romagnoli, in scadenza nel 2022: Raiola ha chiesto l'inserimento di una clausola.