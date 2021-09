Pelè dall'ospedale: "Buon umore è la miglior medicina"

(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Come potete vedere, sto prendendo a pugni l'aria per celebrare ogni giorno migliore. Il buon umore è la migliore medicina e ne ho in abbondanza. Non potrebbe essere diversamente. Ho ricevuto tanto affetto che il mio cuore è colmo di gratitudine. Grazie a tutto lo straordinario staff dell'Albert Einstein Hospital!". Così Pelè, in un post pubblicato sul proprio account di Instagram, corredato da una foto in cui viene ritratto su una sedia e con una flebo attaccata al braccio. La leggenda del calcio è stato ricoverato venerdì per la seconda volta a San Paolo dopo l'operazione per l'asportazione di un tumore al colon. (ANSA).