Pellegatti: "A gennaio il difensore. Duarte e Musacchio? Cessioni non facili"

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato della situazione rossonera in difesa: "Vedremo nel mercato di gennaio chi sarà il quarto difensore, visto che Duarte e Musacchio non faranno parte dei progetti del Milan nei prossimi mesi. Se qualche club fosse disposto a compare Duarte per capire il reale valore del difensore brasiliano, il Milan è disposto a venderlo. Mentre per Musacchio il Milan cercherà una cessione non semplice e non facile".