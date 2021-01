Pellegatti: "Al Milan serve subito un rinforzo a centrocampo"

Carlo Pellegatti, ha commentato sul suo canale YouTube, quella che potrebbe essere la settimana di calciomercato del Milan. Pellegatti ha detto: “Il Milan è assolutamente competitivo a livello di gioco, di organizzazione, di identità, di autostima e di convinzione dei propri mezzi. Domani c’è il Torino, e nella giornata di oggi si capirà di più sulla formazione che vuole schierare domani, anche in base alle assenze che ci sono. Questa settimana potrebbe essere decisiva per gli acquisti. La trattativa per Mohamed Simakan è uno stress. Credo che lo Strasburgo debba abbassarsi alle cifre del Milan, e non il contrario. Per il centrocampo il favorito è Soualiho Meïté. Vedremo se il Milan affonderà il colpo oppure andrà su qualche altra soluzione. Per Meité si tratterebbe un prestito di 6 mesi perché i rossoneri devono riempire le caselle allungando la rosa. Serve un rinforzo subito nella zona mediana del campo. Per l’attaccante invece se ne parlerà più avanti, anche se a Cagliari saremo in emergenza visto che non ci saranno Rafael Leao e Ante Rebic che ha ancora il Covid”.