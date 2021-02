Pellegatti: "Derby perso? Ero più preoccupato dopo la sconfitta di La Spezia"

Carlo Pellegatti è intervenuto sul suo canale YouTube per parlare del derby perso 0-3 dal Milan contro i cugini dell’Inter. Pellegatti ha difeso la squadra di Stefano Pioli dicendo: “Il Milan a fine febbraio, dopo aver giocato due mesi senza Zlatan Ibrahimovic, un mese senza il suo regista Ismael Bennacer (con la sua assenza che perdura), avendo perso giocatori o a causa della pandemia o a causa degli infortuni, sarà secondo in classifica. Io non vedo tutto del nero e sono vicino alla squadra. Ero molto più preoccupato dopo la sconfitta contro lo Spezia che dopo la sconfitta di ieri, seppur più netta nel risultato, contro l’Inter. Ora siamo a 4 punti dalla vetta, dimentichiamo il primo posto e torniamo a giocare per divertirci. Il Milan è secondo a fine febbraio e va applaudito”.