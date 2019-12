Pellegatti: “Dirigenti del Milan, non nascondete Ibra…”

Il giornalista Carlo Pellegatti attraverso il suo canale YouTube, ha parlato dell’arrivo di Ibra: “L’uno gennaio sera o il due mattina arriverà Ibra a Milano. Sui miei profili tutti i tifosi chiedono dove si potrà vederlo, dove arriverà lo svedese. L’invito e il consiglio alla dirigenza è che lo mostrino ai tifosi che non vedono l’ora di osannarlo, a differenza degli ultimi acquisti come Leao, dove non c’era nemmeno un tifoso. Oggi c’è voglia di Zlatan, così prego la dirigenza di mostrarlo, la gente lo vuole vedere per applaudirlo. Il popolo rossonero vuole Ibra, mi auguro che non ci siano le corse per nasconderlo”.