Pellegatti: "E' inutile continuare a parlare di Conte, magari arriverà un allenatore che non abbiamo ancora nominato.."

In merito al futuro del prossimo allenatore rossonero, su Radio Rossonera è intervenuto così il giornalista e opinionista, Carlo Pellegatti. Di seguito le sue parole:

"E' inutile continuare a parlare di Conte, la società è rigida e ferma sulla sua posizione, magari in futuro cambieranno idea, non lo possiamo sapere, però dobbiamo guardare altri profili. Alcuni colleghi mi dicono di Fonseca, che però non piacerebbe alla piazza e bisogna anche accontentare, giustamente i tifosi. Magari arriverà un allenatore che non abbiamo ancora nominato.."