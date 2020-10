Pellegatti: "Ibra, partita di grande intensità. Non stupirebbe vederlo al Milan il prossimo anno"

Intervenuto in un video sul proprio canale YuoTube, Carlo Pellegatti ha parlato dell'autore della doppietta nella vittoria del derby, Zlatan Ibrahimovic: "Ha giocato una partita di straordinaria intensità, senza perdere un duello aereo. Non ci stupisce più, e non ci stupiremmo a vederlo ancora al Milan il prossimo anno per portarlo in Champions League".