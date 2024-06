Pellegatti: "Il mercato del Milan è fermo perchè c'è da capire la situazione Zirkzee"

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, è intervenuto così sul proprio canale youtube in merito alla delicata situazione tra il Milan e Joshua Zirkzee, sogno di mercato della dirigenza rossonera. Ecco le sue parole:

"Il mercato è fermo perché il Milan vuole capire prima quanto sarà l’esborso per Zirkzee o un altro attaccante. Poi opererà negli altri ruoli. Ieri a una mia collega è stato ribadito ancora che non c’è quella che poteva essere una soluzione, anche curiosa, ma anche brillante, quella di portare anche il fratello di Zirkzee. Mi hanno detto che ormai è una soluzione che non è più praticabile".