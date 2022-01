Pellegatti: "Il Milan non ha ancora scelto la tipologia del difensore, lo prenderà nell'ultim settimana"

Intervenuto a Radio 24 durante 'Tutti convocati', Carlo Pellegatti ha parlato così degli obiettivi di mercato in difesa del club rossonero: "A me hanno detto 'Bailly ci piace, ma non c'è nulla per adesso, Botman ci piace ma non si può fare'. Secondo me non hanno ancora scelto la tipologia di giocatore, il Milan prenderà il difensore l'ultima settimana. Non me lo invento, parlo e me lo dicono".