Pellegatti: "Il rinnovo di Leao sarebbe il miglior acquisto dell'estate 2022 per il Milan"

Carlo Pellegatti, nel suo video mattutino pubblicato sul canale YouTube, ha parlato di quelle che saranno le prime mosse di mercato che il Milan potrebbe fare, e della possibilità che la società rossonera venga ceduta. Pellegatti ha detto: “I prossimi giorni, credo l’inizio di settimana prossima, ci sarà il cambio di proprietà e il Milan passerà agli americani di Redbird. Il 20% della società resterà ad Elliot. Aldilà di questo, mi auguro, come prima mossa per i nuovi proprietari, che venga rinnovato fino al 2027 il contratto di Rafael Leao. Questo sarebbe il più grande acquisto che il Milan possa fare in questa estate. Ero critico nei confronti di Leao quando giocava delle partite ciondolanti perché vedevo in lui qualità. Oggi Leao non si ferma. La possibilità che arrivi l’offertona da qualcuno c’è, ma io andrei subito dal giocatore e come primo obiettivo regalerei ai tifosi del Milan il fatto che Leao possa rimanere con noi fino al 2027. Oggi come Leao c’è solo Mbappé, e vi assicuro che conosco abbastanza il calcio inglese. È debordante, devastante, irrefrenabile con quelli spunti, prende 3 metri a tutti, ha potenza…un giocatore del genere bisogna tenerlo senza cadere nella tentazione di rifare la squadra con 120 milioni”.