Pellegatti: "La sconfitta contro l'Atalanta è dura da digerire"

Carlo Pellegatti è intervenuto sul suo canale YouTube per commentare la brutta prestazione del Milan contro l’Atalanta. Pellegatti ha detto: “La sconfitta contro l’Atalanta non è facile da digerire. Favola Milan finita? Calma, ci vuole calma in questo momento. Mi aspettavo qualcosa di nuovo rispetto a Cagliari, e Pioli ha messo Meité al posto di Diaz. Non penso sia stato un errore mettere il neo arrivato rispetto allo spagnolo. Penso sia sbagliato il messaggio che è stato dato, perché il trequartista per il Milan è colui che distribuisce palloni verso Ibrahimovic e verso gli esterni. Con Meité in quella posizione, abbiamo snaturato il modo di giocare che la squadra sta portando avanti da 8 mesi. In ogni caso, siamo nelle mani di mister Pioli perché ora ha tanti giocatori da gestire e da sfruttare al meglio”.