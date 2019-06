Pellegatti: "Maldini e Boban non avrebbero accettato se non ci fossero state garanzie"

Carlo Pellegatti, intervenuto nel proprio canale YouTube, ha espresso delle considerazioni in merito a Maldini e Boban e le garanzie che avrebbero ricevuto per accettare il Milan: "Paolo Maldini ha accettato questo progetto dopo un anno di coabitazione tecnica con Leonardo. E lui è Maldini, ha questa responsabilità meravigliosa di portare avanti un nome che ha portato grandi vittorie. Se non ci fosse un progetto chiaro sarebbe venuto qui per guadagnare qualche soldo rovinando la sua reputazione? Non è possibile. Pensiamo poi a Zvonimir Boban, seconda carica della FIFA, uno degli artefici di questa rivoluzionaria invenzione che è stato il VAR, lascia una carica importante, corre a parlare con Maldini, parla con Gazidis e accetta di entrare in questa avventura meravigliosa, lui che deve tutto al Milan. Vista l'importanza dei personaggi devono per forza esserci delle strategie precise. Due nomi così importanti non possono rovinare la loro reputazione se non ci fossero delle ambizioni vere da parte di questo gruppo".