Pellegatti: "Non credo che il Milan spenda 25 milioni cash per Veretout, all'estero ci sono giocatori che costano meno"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, si è espresso in merito alle ultime evoluzioni della trattativa per Veretout: "Che il Milan tiri fuori 25 milioni di euro cash per Veretout, dopo non essere arrivato a Sensi per una leggera differenza, lo devo vedere con i miei occhi, non ci credo. Il Milan ha tentato con una contropartita, ma sembra che la squadra di Commisso voglia cash per Veretout. Il testa a testa vede favorita la Roma, Veretout è un'eccellente mezz'ala ma non l'ultima mezz'ala del mondo. Penso che all'estero ci siano giocatori che costano meno".