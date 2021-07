Pellegatti: "Pobega non è in vendita, al massimo andrà in prestito"

Carlo Pellegatti, ai microfoni di Telelombardia, ha parlato di Tommaso Pobega e del suo futuro in ottica Milan. Pellegatti ha detto: “Nell’amichevole contro la Pro Sesto, Pobega è piaciuto molto all’ambiente rossonero, per questo motivo, il giocatore non è in vendita e non lascerà il Milan a titolo definitivo. Al massimo andrà via in prestito, ma ci sono anche delle possibilità che resti in rosa a fare la riserva nella squadra di Stefano Pioli”.