Pellegatti: "Potrebbe essere una serata storica per il Milan e per Ibrahimovic"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Carlo Pellegatti ha parlato così della gara di questa sera tra Milan e Liverpool: "Il Milan non è stato bravo ed è stato abbastanza sfortunato con gli arbitraggi, ed è messo nella situazione in cui è ora in classifica. Stasera potrebbe essere storica e noi vogliamo essere testimoni di questa serata, e se segnasse Ibrahimovic batterebbe il gol più vecchio della storia di tutte le coppe, record che dura dal 1960. Segnasse Ibrahimovic, saremmo testimoni di un evento storico e sarebbe importante anche per lui, preso in giro perché non ha mai vinto la Champions".