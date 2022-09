Pellegatti: "Prime 9 partite? Bene per il gioco ma mancano i punti contro il Napoli"

MilanNews.it

Carlo Pellegatti ha pubblicato questa mattina un video in cui parla di Milan sul suo canale YouTube. Pellegatti ha detto: “Con l’allenamento di oggi inizia la seconda parte di questa prima fase di stagione. 9 partite sono già state disputate e adesso ci saranno altre 12 partite, 4 di Champions League e 8 di campionato, che potrebbero essere decisive. Faccio un piccolo bilancio, parliamo di campionato. Il Milan ha giocato 7 partite e ha ottenuto 14 punti. Il bilancio sul piano del gioco è molto positivo perché i rossoneri non hanno giocato bene solo la sfida contro il Sassuolo. Mancano i punti con il Napoli che valgono doppio perché è uno scontro diretto. Poi con quella traversa di Kalulu che avrebbe permesso al Milan di arrivare a 15 punti a pari col Napoli. Questo è un momento negativo perché il Milan ha giocato bene e ha rimpianti. Il derby è stato un momento importante, una vittoria importante con un momento caldissimo che è il gol di Leao contro appunto l’Inter. In Champions League l’altra brutta partita è stata contro il Salisburgo, ma non è un pareggio da buttare”.