Pellegatti: "Quali sono le strategie della società?"

Attraverso il proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato così le parole di Leonardo sul futuro prossimo del Milan: "Vorrei capire le strategie della società. Leonardo, dopo il Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky e ha dichiarato che il club, anche senza Champions, non smantellerà la squadra. Mi preoccupa invece quando il dirigente brasiliano dice di non aspettarsi grandi investimenti in caso di mancato quarto posto. Ma se non farà grandi investimenti come si farà a costruire una squadra competitiva per andare in Champions il prossimo anno? E' una situazione piuttosto contorta. Io sto impazzendo per capire come il Milan farà a colmare il gap senza fare grossi investimenti. A meno che non ci sia un eccellente lavoro di scouting che ti permetta di trovare giovani futuri campioni, ma non mi sembra una cosa facile. Mi auguro che il Milan non ceda quei 4-5 elementi fondamentali su cui va costruita la squadra del futuro e che possa trovare, oltre a qualche giovane interessante, quei due o tre top player di personalità, classe e carisma. Questo deve essere il fine del prossimo mercato del Milan".