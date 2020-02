Pellegatti: "Rangnick lo vuole anche il Manchester, è una figura che mi affascina"

Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, ha parlato così delle voci che accostano Ralf Rangnick al Milan: "Il sito del The Guardian riporta questa notizia: il Manchester United sta cercando un nuovo capo dell'area tecnica e, tra i nomi che vengono accostati ai Red Devils, c'è anche quello di Rangnick. Ma allora il tanto criticato Gazidis sta cercando di portare al Milan una figura innovativa e cercata anche dallo United? Capisco la perplessità di Maldini intorno a questa figura, ma personalmente devo dire una figura come Rangnick potrebbe essere affascinante. Questo non vuol dire che Maldini e Boban non stanno lavorando bene, è solo una mia riflessione su Rangnick. Ha lavorato così bene al Lipsia, interessa anche allo United e quindi è una figura di assoluto rilievo in campo internazionale. Sicuramente ci sono tante incognite, come per esempio la lingua e le difficoltà ad adattarsi al calcio italiano, ma una figura di rottura che può essere tutto o niente mi affascina. Berlusconi prese Sacchi, poteva essere tutto o niente, così come Capello e Allegri. Rangnick mi affascina ancora di più ora che ho letto che piace anche allo United".