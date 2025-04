Pellegatti rivela: "Allegri non è mai stato contattato dal Milan"

Il Milan è alla ricerca del Direttore Sportivo per la prossima stagione ma non solo; uno dei temi che presto diventerà caldissimo è quello del nuovo allenatore, con Conceiçao che difficilmente rimarrà sulla panchina rossonera. Carlo Pellegatti, ospite del podcast “Area Fritta”, parla della situazione che riguarda Max Allegri, attualmente senza squadra:

LE DICHIARAZIONI DI PELLEGATTI SU MAX ALLEGRI

“Ci ho parlato l’altro giorno perché purtroppo si è fatto male un suo cavallo e mi dispiace, ed è arrivato secondo. Parliamo di Max Allegri. Quando sono uscite indiscrezioni (sulla possibilità di vederlo ancora al Milan, ndr) non me le ha assolutamente confermate, pur rispettando le fonti. Però mi ha detto di no, che non è vero. Allegri secondo me non è mai stato contattato dal Milan. Non se se piaccia poi così tanto alla società. Poi è chiaro, se c’è l’intercapedine del DS allora può parlare con la società eccetera. Però il Milan in questo momento, posso dirti una cosa? È totalmente fermo”.