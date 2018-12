Pellegatti: "Società, dicci qualcosa"

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale YouTube, si è rivolto ad Elliott, chiedendo una maggior comunicazione in merito alla situazione Gattuso e non solo: "Il fondo Elliott ha sempre fatto della riservatezza uno dei suoi cardini. E' anche comprensibile, il fondo Elliott gestisce miliardi di dollari, una parola di troppo potrebbe creare problemi ai tanti investitori. Ma quando si entra nel mondo del calcio si deve capire che le cose devono cambiare. Il tifoso mette il cuore nella sua squadra, vorrebbe sapere. Il Milan ha tantissimi investitori di cuore. Il tifoso in questo momento difficile vorrebbe capire quale sarà la sorte di Rino Gattuso, se ha ancora la fiducia della società. Galliani diceva che non bisogna smentire notizie, perché quando le smentisci diventano più importanti. La proprietà di Silvio Berlusconi ha però fatto della comunicazione uno dei suoi punti fermi. Non posso far cambiare le abitudini del gruppo capitanato da Paul e Gordon Singer, ma si deve rendere conto che il calcio è un mondo differente. La proprietà non ci può dire quali siano le intenzioni, ma un certo modo di comunicare e far trapelare potrebbe essere utile. Il tifoso vorrebbe capire, vorrebbe essere rassicurato, vorrebbe essere protagonista della vita rossonera".