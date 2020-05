Pellegatti: "Solo una volta nella storia il Milan non è arrivato 4° per 7 stagioni consecutive"

Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha analizzato un record negativo rossonero. Questo il suo intervento: "Il Milan è sette stagioni che non riesce nemmeno ad arrivare quarto. Questa stagione non è finita ma raggiungere il quarto posto mi sembra molto difficile considerata la situazione attuale. Dal 1929 era capitato solo una volta che il Milan non arrivasse quarto per sette stagioni e purtroppo il Milan potrebbe eguagliare quel triste record dei primi anni 80'. In tutti gli altri anni dal 1929, sette volte senza arrivare quarto il Milan non ci è mai riuscito. Dato che non voglio che la prossima stagione batta questo record allora dico che la società deve incominciare a capire che è già importante lavorare per la prossima annata."