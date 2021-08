Pellegatti: "Stallo nella trattativa per Florenzi al Milan"

Carlo Pellegatti è intervenuto sul proprio canale YouTube, aggiungendo dei dettagli importanti alla trattativa legata ad Alessandro Florenzi al Milan: "Per Florenzi si sta ancora trattando. Le parti non hanno trovato un accordo e sono abbastanza rigide sulle loro posizioni. Stasera c'era freddezza e non c'era entusiasmo nella trattativa. Il Milan punta su Florenzi, che ha già scelto i rossoneri. Per questo motivo il suo agente Lucci è a lavoro da giorni per accontentarlo. Può darsi che la trattativa salti, ma non serve a nessuno. Il Milan ha bisogno di un terzino di caratura, mentre la Roma ha necessità di far uscire un giocatore in esubero. La trattativa è in un fase di stallo, vedremo se domani qualcosa si muoverà".