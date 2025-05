Pellegrino: "Ai tifosi dico di avere fiducia in me: voglio prendermi il Milan"

Marco Pellegrino, difensore di proprietà del Milan in prestito all'Huracan, in Argentina, si è così raccontato ai microfoni dei colleghi di gianlucadimarzio.com: “In questi 18 mesi sono cresciuto molto. In estate voglio rientrare e prendermi il Milan”.

Sulla prima e fino a questo momento unica stagione al Milan

“In spogliatoio ho legato molto con Musah, che parla un po’ di spagnolo per gli anni a Valencia, e con Reijnders. Tijji è un ragazzo fantastico e un giocatore fenomenale. E poi mi hanno aiutato due leader come Giroud e Kjear. Olivier ha vinto un Mondiale a 31 anni e una Champions a 34. E anche Simon ha alzato il primo Scudetto a 34: mi hanno sempre detto di lavorare in silenzio e avere pazienza per ottenere grandi risultati nel tempo”.

Un consiglio che Pellegrino ha accettato di buon grado

“I tre prestiti sono serviti proprio a questo. In estate vorrei rientrare al Milan per restare, anche se so che non sarà semplice. Con il club ho un ottimo rapporto e spero possano vincere la Coppa Italia. E ai tifosi dico di avere fiducia in me: voglio prendermi il Milan”