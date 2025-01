Per il Milan sarà un febbraio infernale: 8 partite in 24 giorni

La sconfitta di Zagabria ha costretto il Milan ai playoff di Champions League, il che significa che in questo febbraio la formazione rossonera avrà due partite in più sul calendario. Se il Diavolo voleva conquistare gli ottavi di finale diretti era anche per questo motivo, ma il solito atteggiamento sbagliato della squadra ha fatto saltare ogni sorta di piano.

Adesso bisogna mantenere la testa bassa e lavorare in silenzio per superare col massimo dei voti un mese infernale, visto che oltre alle due sfide di Champions League (11/12 febbraio l'andata, 18/19 febbraio il ritorno) il Milan avrà in programma il derby (2 febbraio), la sfida in Coppa Italia alla Roma (5 febbraio), Empoli (9/02), Verona (16/02) e Torino (23/02) più il recupero della partita contro il Bologna che con ogni probabilità verrà fissato il 26 febbraio.

8 partite per un mese nel quale il Milan si giocherà la propria stagione.