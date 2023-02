Per l'Atalanta sarà dura trattenere Scalvini e Hojlund senza Champions

MilanNews.it

Il Corriere di Bergamo fa il punto sull'Atalanta e sul percorso in campionato che sta facendo la squadra di Gasperini, con alcuni alti e bassi che potrebbero compromettere l'accesso alla Champions League. Per il quotidiano però la classificazione fra i primi 4 è fondamentale per la Dea, soprattutto in rapporto al mercato e alle eventuali cessioni: senza la qualificazione Champions, per prestigio ed introiti, sarà infatti difficile trattenere i due gioielli Hojlund e Scalvini. Per questo Gasperini ora vuole un cambio di passo e la ricerca della continuità, col quarto posto che al momento dista comunque soli 3 punti.