Perez: "Hanno detto tutti, sbagliando, che è una lega per ricchi, ma è una lega per salvare il calcio"

Florentino Perez, presidente del Real e della nuova Super League, ha rilasciato ulteriori dichiarazioni al Chiringuito TV. Queste le sue parole. Sulla Super Lega: "Hanno detto tutti, sbagliando, che è una lega per ricchi, ma è una lega per salvare il calcio. La spiegheremo meglio. Darà solidarietà alle squadre più modeste. Parleremo con tutti e spiegheremo che è la modalità giusta per salvare chiunque. Chi ha più diritto a commentare sono i tifosi che vogliono coppe più competitive a tutti i livelli. Le altre 5? Non sappiamo con che criteri si qualificheranno, ma saranno sicuramente meriti sportivi. Ci si qualificherà sul campo".