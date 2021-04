Perez: "Un Real-Manchester o un Barça-Milan sono più attrattivi di sfide con squadre modeste"

Ospite in esclusiva de El Chiringuito TV, il presidente del Real Madrid e della Super League, Florentino Perez, ha illustrato quali siano gli obiettivi della nuova competizione. Sulla Super League: "Invece di fare la Champions League che sta perdendo di interesse, come è sempre accaduto nella storia, per esempio UEFA e FIFA si erano opposte alla nascita della Coppa Campioni. La cosa attrattiva è che le grandi giochino tra di loro. Io non sono padrone del Real, il Real è dei soci, io sono qui per salvare il calcio. Un Real Madrid-Manchester o un Barça-Milan sono più attrattivi di sfide con squadre modeste che partecipano alla Champions".