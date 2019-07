Perin al Benfica, è fatta: accordo di cinque anni

Mattia Perin al Benfica. Ci siamo. Dopo l’accordo trovato tra le Aquile e la Juventus nella giornata di ieri, oggi è stato decisivo l’incontro con Alessandro Lucci, in rappresentanza del portiere: un’intesa trovata in pochi minuti, sintonia totale tra Juve, Benfica e l’agente e consulente tra i due club: per Perin cinque anni di contratto, nei prossimi giorni sarà a Lisbona per le visite mediche.