PHOTOGALLERY - Fratelli Beretta unisce AC Milan e FC Internazionale Milano in una nuova partnership

Vittore Beretta ha aperto le porte della storica azienda per celebrare la partnership alla presenza dei vertici delle squadre milanesi: il Presidente rossonero Paolo Scaroni e l’AD nerazzurro Alessandro Antonello.

Una visita speciale e altamente significativa è andata in scena oggi, mercoledì 6 febbraio, presso la sede del Gruppo Beretta. Paolo Scaroni, Presidente di AC Milan, e Alessandro Antonello, CEO Corporate di FC Internazionale Milano, hanno celebrato la nuova partnership tra i due Club e la storica azienda fondata nel 1812. Ad accoglierli, la famiglia Beretta guidata da Vittore Beretta, Presidente di una realtà imprenditoriale che da 8 generazioni porta in tutto il mondo la qualità dei nobili salumi della tradizione italiana.

Un’occasione per conoscere da vicino una realtà che vanta oltre 200 anni di storia, che con passione e qualità è eccellente espressione del “made in Italy”, ma anche per ufficializzare la partnership per i prossimi 3 anni. Fratelli Beretta diventa infatti “Official Partner” di AC Milan e “Official Supplier” di FC Internazionale Milano, entrando così a far parte delle grandi famiglie nerazzurra e rossonera. Nel contesto dell’incontro sono state anche condivise le prime linee strategiche per rendere il Gruppo Beretta un attore sempre più attivo e coinvolgente nello stadio di San Siro.

Infatti, i prodotti Beretta si possono degustare nelle aree hospitality e nei bar dello stadio San Siro, tra cui il Prosciutto di Carpegna DOP, grande eccellenza italiana e PURO Beretta, la nuova linea di salumi senza antibiotici dalla nascita, lanciata da pochi mesi.



Il Presidente del Gruppo Fratelli Beretta SpA Vittore Beretta ha commentato: “Siamo orgogliosi di unirci a Milan e Inter, da sempre due fiori all’occhiello del calcio milanese e internazionale. Condividiamo con loro diversi valori, che sono per noi linfa vitale: spirito di squadra, passione, sacrificio, tradizione e innovazione. La connessione tra le nostre realtà, tuttavia, si spinge ben oltre questi valori condivisi, poiché tutte e tre abbiamo una lunga storia alle spalle: Milan e Inter rispettivamente fondate nel 1899 e 1908 e Fratelli Beretta nel 1812, una delle aziende italiane con maggior heritage. Abbiamo iniziato questo nuovo viaggio insieme, ispirati come sempre dalla passione, dal senso di appartenenza e dal costante impegno ed è emozionante vedere San Siro, la Scala del calcio che si veste anche dei colori della nostra squadra”.



“Il Gruppo Beretta esprime da oltre due secoli passione, eccellenza, tradizione e innovazione. Sono valori in cui il nostro Club e i nostri tifosi si identificano pienamente. Sono felice che il Gruppo Beretta possa essere al nostro fianco nei prossimi tre anni – ha dichiarato il Presidente di AC Milan Paolo Scaroni – è un sodalizio sportivo che incarna il nostro DNA e ci accomuna nel trasferire i valori di Milano e dell’Italia in tutto il mondo”.



“Si tratta di una partnership di prestigio, che unisce due realtà solide e storicamente rappresentative del nostro territorio - ha dichiarato il CEO Corporate dell’Inter Alessandro Antonello -. Siamo orgogliosi di poter intraprendere un cammino con Beretta che ringraziamo tanto per la fiducia riposta nel nostro Club quanto per la speciale visita di oggi. Il territorio Milanese offre eccellenze di assoluto livello e siamo certi che lavorando insieme potremo raggiungere risultati molto importanti. L’accoglienza e l’ospitalità di Beretta non passa inosservata, così come la capacità dell’azienda di fare squadra, qualcosa che noi conosciamo molto bene. Sono certo che la nuova partnership si rivelerà vincente”.