PHOTOGALLERY MN - Milanello, Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa

Questa mattina a Milanello, Zlatan Ibrahimovic ha parlato a lungo davanti a numeri giornalisti del suo nuovo ruolo nel Milan, del progetto di RedBird e della scelta del nuovo allenatore del Diavolo che sarà Paulo Fonseca. Lo svedese ha iniziato così la conferenza stampa, raccontato come ha iniziato la sua nuova carriera da dirigente: "Posso iniziare a dire che diopo sei mesi mi sono già arrivati i capelli grigi. Dopo il mio ritiro, dopo 20-25 anni, hai una nuova libertà nella vita, di fare le cose. Poi ho due figli per i quali sono stato fuori dalla famiglia per tanto, perché nel calcio c'è questo sacrificio: alberghi, partite, viaggi. Ho avuto questo momento di stare più vicino.

Nella mia testa è importante essere attivo. Poi mi è arrivata la chiamata di Giorgio Furlani, il nostro uomo del Milan, che mi ha detto di venire a Milanello a fare un saluto (prima del Newcastle, ndr). Non sapevo niente ed era stato fatto tutto con l'amicizia. Poi ho avuto il mio primo incontro con Gerry Cardinale e abbiamo parlato qualche ora solo io e lui. Lui mi ha chiesto della mia vita e del mio futuro: mi ha fatto una proposta di tornare al Milan ma di essere Operating Partner in RedBird. Poi ho detto a Gerry: se devo entrare il Milan dev'eserre unu progetto vincente. Chi mi conosce personalmente sa che io non accetto perdere, voglio vincere, devo vincere e vincerò. Gerry ha risposto: benvenuto. Siamo sulla stessa pagina e con ambizione. Da lì siamo partiti e dopo sei mesi ho già i capelli grigi...".

Di seguito alcune immagini della conferenza stampa di Ibrahimovic a Milanello: