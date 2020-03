Sei partite e un gol per Piatek in Bundesliga, stesso score per Suso nella Liga. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan ha sbagliato molte scelte, ma le cessioni invernali per ora non generano rimpianti. Sia il polacco che lo spagnolo, infatti, ceduti nel corso dell’ultimo mercato di gennaio, non stanno brillando con le maglie di Herta Berlino e Siviglia.