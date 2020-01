Piatek, un gol segnato contro la SPAL in tre precedenti

Krzysztof Piatek, dopo la prima esclusione in assoluto in rossonero, godrà verosimilmente di spazio nella sfida di domani contro la SPAL. Il centravanti polacco ha già segnato alla squadra emiliana, anche se non con la maglia del Milan: l'unico gol del Pistolero ai ferraresi è stato segnato in trasferta nell'1-1 del 9 dicembre 2018. Nei due precedenti in rossonero contro la SPAL, invece, Piatek non è riuscito a segnare, ma il Milan ha sempre vinto (3-2 esterno e 1-0 a San Siro).