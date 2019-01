Piatek: “Volevo la 9, ma il Milan vuole che me la meriti”

Krzysztof Piatek, nuovo attaccante del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Prezglad Sportowy, uno dei principali quotidiani sportivi polacchi. Ecco le parole del numero 19 rossonero, tradotte integralmente da MilanNews.it.

Come mai hai scelto la maglia numero 19 e non la 9?

"Ne ho parlato con il club. Devo essere sincero, volevo la 9 e non lo nascondo. Il Milan, però, ha un'altra idea. Deve essere una ricompensa per i calciatori che se lo meritano. L'hanno indossata grandi predecessori come Filippo Inzaghi e Marco van Basten. Mi è stato dato di capire che devo prima dimostrare a me stesso, dare qualcosa al club, e poi vedremo. E io voglio farlo...".