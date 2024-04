Piccari: "C'era una volta Juve-Milan. Allegri e Pioli al capolinea"

Dopo la 34^ giornata, torna l'appuntamento con il "Due di Piccari", rubrica curata dal direttore di TMW Radio, Marco Piccari, che prende in esame i principali spunti offerti dal campionato:

"Due di Cuori

Non si può non incominciare dai campioni d'Italia. Una grande giornata di festa della squadra con un tutti i suoi tifosi in una Milano nerazzurra: impressionante!

L'Inter contro il Torino festeggia lo scudetto numero 20. Un campionato stradominato con qualità dei singoli e gran gioco. Una squadra travolgente che ha spianato tutti gli avversari. Contro il Toro partita mai messa in discussione, ma l'aspetto che voglio evidenziare in questa giornata è l'episodio del calcio di rigore per l'Inter. Un bel siparietto dove Lautaro ha concesso il rigore a Calhanoglu che a sua volta invitava l'argentino a calciare. Alla fine il turco ha calciato, segnato e ringraziato l'argentino che sorridendo lo ha abbracciato. Un segnale importante dell'essere gruppo di questa squadra, un campionato si vince anche per la capacità di pensare al noi e non all'io. Complimenti anche a Lautaro: capitano vero.

Giornata da grande cuore anche per il Frosinone. I ciociari finalmente dopo 3 mesi tornano alla vittoria contro la Salernitana. Un successo pesante che arriva dopo quattro pareggi consecutivi e conferma il momento positivo della difesa che nelle ultime cinque partite ha subito tre reti. A tutto questo va aggiunto un balzo in avanti in classifica che porta il Frosinone momentaneamente fuori dalla zona rossa. Una splendida giornata.

Un cuore lo merita anche Tudor. La Lazio contro il Verona vince e mostra sempre di più fisicità, aggressione, recupero palla veloce e verticalizzazioni immediate. Il principi di calcio di Tudor prendono corpo, in 5 partite 4 vittorie e una sconfitta con la zona Champions ancora possibile. Trasformista.

Due di Picche

C'era una volta Juve - Milan. La sfida tra la seconda e la terza finisce 0-0. La Juve è apparsa più determinata e ha fatto meglio, mentre il Milan ha faticato tanto e subìto senza create nulla. Complessivamente veramente poco, una partita con bassi contenuti tecnici e tattici. Per dirla in maniera schietta, non sono sembrate due squadre di alta classifica. Guardando la partita ho pensato alla conferenza pre-gara dei due tecnici. Pioli e Allegri hanno parlato della forza dell'Inter e l'allenatore del Milan ha sottolineato anche che Inzaghi e l'Inter, pur essendo i più forti, da 4 anni, hanno vinto solo uno scudetto. Invece di parlare entrambi farebbero meglio a pensare alla pochezza e agli errori che hanno mostrato in questa stagione. Tecnici al capolinea.

Jolly

Il jolly di giornata lo pesca la Roma. Al minuto 89 Abraham realizza la rete del 2-2 contro il Napoli. Un gol pesante in chiave Champions e una rete fondamentale anche per il ragazzo che dopo 365 giorni torna a sorridere e segnare. Bentornato Abraham, il Leverkusen è avvisato".