Pier Silvio Berlusconi su Ibra: "Sarei contento per il suo ritorno al Milan"

L'idea di rivedere Ibrahimovic al Milan stuzzica Pier Silvio Berlusconi, queste le sue parole rilasciate alla Gazzetta Dello Sport: "Come tutti i milanisti oggi soffro, soffro tanto. E' un momento complicato, qualcosa deve succedere. Hanno investito, ci sono stati investimenti importanti, anche maggiori rispetto al passato. Il ritorno di Zlatan? Sarei contento, perché lo stimo, anche per i modi. Come si fa a dire no a Ibra?".