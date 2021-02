Pincolini: "Pioli era un numero 10 ma lo facemmo esordire da stopper"

Vincenzo Pincolini, ex preparatore, ha parlato dell'introduzione di mister Pioli nel calcio "dei grandi" quando era al Parma. Queste le sue dichiarazioni in live su Twitch a "Tacktickers": "Il mio amico Stefano Pioli lo facemmo esordire da giovanissimo in Serie C, era un numero 10, da stopper. Finì il settore giovanile da 10 e diventò stopper nel ritiro della prima squadra. Allora non c’erano mezze misure, c’erano degli allenatori che vedevano queste cose".