Pioli a DAZN: "Il gruppo sta bene, vogliamo tornare a vincere. Come si ferma la Dea? Attaccando meglio di loro"

Nel prepartita della sfida contro l'Atalanta, l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN presentando la sfida contro i nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni.

Mister come sta il gruppo con un solo allenamento sulle gambe dopo Rennes ma anche a livello di testa dopo i 7 gol subiti in due partite: "Sta bene. Veniamo da una qualificazione importante e sappiamo che questa è una partita importante per i primi 4 posto della classifica perché sotto stanno spingendo e noi voglimo tornare a vincere".

L'Atalanta arriva da 5 vittorie consecutive mandando in gol 10 marcatori diversi. Come si contiene una squadra che manda al tiro così tanti giocatori? Cosa deve fare il Milan in fase difensiva? "Li attacco. Dobbiamo attaccare meglio di loro".

Leao: gol bellissimo contro il Rennes, ma ogni tanto gli si critica la poca cattivera davanti alla porta. E' una cosa che si allena, è una cosa che chiede o che lei inizia ad intravere un po' di più: "E' un qualcosa che deve ricercare in se stesso, ma lo sta facendo e sta migliorando le sue situazione e cerhcerà di essere protagonsta anche stasera".