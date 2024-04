Pioli a DAZN: "Tridente pesante? Non cambia più di tanto, Pulisic si sa muovere bene"

Mister Stefano Pioli ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Lecce di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni:

Il Lecce è in buona forma: “Stanno ancora lottando per concquistare la salvezza. Non hanno ancora subito gol con Gotti, ci aspettiamo un Lecce organizzato. Toccherà a noi cercare di mettere in campo una prestazione di alto livello”.

Il tridente pesante: “Non cambia più di tanto, abbiamo giocato tante volte col trequarti. Invece di essere Loftus-Cheek sarà Christian. Non ha bisogno di tanti consigli, si sa muovere molto bene. Mi aspetto che attacchi un po’ di più la profondità rispetto a quello che fa normalmente Loftus. L’importante è essere aggressivi, equilibrati e cercare di controllare la partita”.

È un fatto per voi allenatori conoscersi un pochettino? “Sì può essere un fattore. Gotti quando l’ho incontrato con l’Udinese giocava in modo completamento diverso, a meno che oggi non stravolga tutto quello che ha fatto nelle due partite precedenti. Siamo preparati, immaginavamo che non avrebbero giocato con i due attaccanti, noi dovremo essere molto bravi a trovare subito le contromisure”.