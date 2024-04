Pioli a Milan Tv: "Buonissimo primo tempo, poi siamo calati. Risultato positivo"

Il Milan rimane a secco per la quinta partita consecutiva. I rossoneri non vanno oltre lo 0-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus: per come si è messa nel secondo tempo un punto guadagnato date le occasioni per i bianconeri. Di contro una prestazione offensiva totalmente inespressiva con zero tiri in prota per il Diavolo. La squadra di Stefano Pioli mantiene dunque il secondo posto ma non ritrova la vittoria che manca da Milan-Lecce di inizio aprile: da lì cinque gare senza vittoria, tra Serie A ed Europa League. Così ha parlato il tecnico rossonero Stefano Pioli ai microfoni di Milan Tv nel post partita.

Sulla risposta dopo un periodo non semplice: “Non solo i centrali bene, abbiamo fatto partita che avevamo preparato con grande determinazione e sacrificio. Risultato importante che arriva un momento difficile e negativo. Positivo mantenere il distacco dalla Juventus"

Cosa le è piaciuto? “Mi è piaciuta la voglia di ottenere il risultato. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo e poi siamo calati un po’. abbiamo lavorato tanto e i ragazzi sono stati molto attenti. Risultato positivo che ci aiuterà per concludere al meglio il campionato”

Su Thiaw: “Malick ha avuto una stagione particolare, l'infortunio gli ha tolto la condizione. Ha dei mezzi ma il difensore è un ruolo bastardo, devi esser pronto, devi essere sulle punte e all’erta. Non è sempre così attento e determinato ma ha i mezzi”

Cosa chiede alla squadra nelle ultime 4 partite? “Chiedo di essere giocatori del Milan. Vogliamo faroe più punti possibili: chiedo serietà, volontà, senso di appartenenza, professionalità. Dobbiamo chiudere il campionato nel miglior modo possibile”