Il Frosinone crea, l'Inter segna e non perdona: netto 0-5 allo Stirpe

L'Inter campione d'Italia ha vinto dilagando sul Frosinone al Benito Stirpe nell'anticipo del venerdì per quanto riguarda la giornata 36 di campionato. I nerazzurri vanno in vantaggio nel primo tempo con Frattesi, ma il Frosinone si rende pericoloso a ripetizione, gestendo il gioco e creando occasioni con continuità, non riuscendo però a concretizzare. L'Inter a quel punto punisce nel secondo tempo con i gol di Arnautovic, Buchanan, Lautaro e Thuram a siglare lo 0-5 finale.

Situazione classifica: altri tre punti per i nerazzurri, il Frosinone rimane a 32, quart'ultimo con due soli punti sulla zona retrocessione.