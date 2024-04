Pioli a Milan Tv: "Siamo secondi e ai quarti non perché siamo fortunati. La squadra è uscita dal campo dando tutto"

Partita pazza al Mapei Stadium con il Milan che pareggia 3-3 con il Sassuolo, rimontando due gol nel finale. Una prova nel complesso che lascia l'amaro in bocca ai rossoneri soprattutto per la prestazione globale a livello difensivo ma che almeno mantiene al sicuro la seconda posizione del Diavolo in campionato. Ai microfoni di Milan Tv è intervenuto l'allenatore rossonero Stefano Pioli per commentare la sfida di Reggio Emilia. Queste le dichiarazioni del mister del Diavolo.

Sui numeri di una partita folle ma pareggiata: “Credo che non sempre ma spesso i numeri ti dicono come è stata la partita. Abbiamo subito tutto quello che potevamo subire ma abbiamo commesso degli errori. E abbiamo segnato poco per quello che abbiamo creato. Ma la squadra in una domenica così calda e in un momento particolare della stagione ha avuto la voglia di uscire dal campo lottando e dando tutto. Volevamo la vittoria per allungare sulla terza. Adesso la differenza dovremo farla nelle prossime partite"

La volontà di vincere nei minuti finali è quella da portare a Roma? “Sì, la squadra sarà motivatissima. Sa dell'importanza della gara di giovedì. Da stasera in treno parleremo dei nostri avversari, sappiamo che hanno giocato una partita vicino al massimo del loro livello. Noi non siamo andati al massimo e dobbiamo giocarla al massimo. Abbiamo tutte le possibilità di passare il turno”

Sulla fiducia della squadra per le prossime due partite e per l’Europa: “Deve essere così. Non siamo secondi in classifica o ai quarti perché siamo fortunati, ci siamo creati questa opportunità. Il risultato nella partita di andata non è stato così giusto e il pareggio ci stava giusto. Abbiamo preso gol su palla inattiva e non ci è stato fischiato un rigore che 9 volte su 10 viene fischiato. Poi chiaro che dobbiamo fare meglio e dovremo stare concentrati su tutte le situazioni: i singoli episodi avranno un’importanza totale nel corso della gara. Faremo di tutto per passare il turno”

Sulle soluzioni per la fragilità difensiva: “Abbiamo sbagliato tempi di uscita e duelli individuali. Chiaro che se l’avversario ci mette qualcosa in più, puoi rischiare per come lavoriamo noi. Non sarà questione di interpreti ma di attenzione, compattezza, reazione e prevenzione migliore”