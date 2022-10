Pioli a MilanTv: "Partita strana, ma abbiamo avuto la capacità di stare dentro al match"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a MilanTv, Stefano Pioli ha commentato il successo contro l'Hellas Verona: "Sapevamo che avrebbero ripercorso le posizioni della passata stagione, perché hanno cambiato la direzione tecnica ma non i principi di gioco. E' stata una partita strana, nel senso: siamo partiti molto bene, potevamo anche chiuderla ma poi, invece, ci siamo allungati, abbiamo commesso errori tecnici che di solito non commettiamo e abbiamo spaccato un po la squadra in due. Abbiamo permesso al Verona di ripartire qualche volta di troppo, ma abbiamo avuto come al solito la la capacità di stare dentro le difficoltà, di stare dentro la partita e poi la qualità di di poterla vincere con una gran giocata".

Sulla settimana di riposo prima del Monza: "E' quello che ci voleva. Non eravamo ancora riusciti a vincere la tre partite, e questa è una vittoria importante perché ci dà continuità. Continuano a migliorare i nostri numeri che sono già ottimi nelle partite in trasferta. La settimana che avremo sarà di di recupero e di lavoro, poi ci aspetta sicuramente una settimana molto importante con le partite di campionato, col Monza, con le due di di Champions e quindi avremo in meno di un mese tante partite - 7 partite - quindi sarà molto importante recuperare e lavorare. Le prossime partite sono molto importanti visto l'andamento del campionato e visto l'andamento della Champions, dove siamo ancora in lotta per tutto".

Milan unica squadra imbattuta in trasferta: "Devo dire che l'ho detto alla squadra appena prima di entrare in campo e mi sono un pochettino morsicato la lingua perché eravamo lì che ce la giocavamo con il City e con il Barcellona. Mi è venuto in mente "non c'è due senza tre", quindi ho cercato di motivare la squadra dicendo ragazzi che avevamo la possibilità di migliorare. Abbiamo giocato con grande caparbietà, con la giusta lucidità soprattutto nei momenti difficili della partita".